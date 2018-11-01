"Кричи усім серцем": про чудеса за молитвами відомого афонського старця

Покійний афонський старець Григорій (Зуміс), ігумен обителі Дохіар, прославився, як досвідчений духівник. Також є свідчення про чудеса, які відбувалися за його молитвами.

Про них розповів архієпископ Іона (Черепанов).

«Я сам багато разів бачив і свідчу, що за молитвами отця Григорія відбувалися чудеса. Один мій добрий знайомий дуже хотів мати сина. У них з дружиною було дві дочки, і ось вже понад десять років діти не народжувалися. З цією скорботою мій знайомий звернувся до старця, і той йому абсолютно впевнено сказав: «Не переживай, все нормально, буде у тебе син. Лише назви його Григорієм». Уявіть, людина повернулася додому, і рівно через дев'ять місяців у нього народився син, якого, як годиться, назвали Григорієм. Потім народився і ще один син... Так, молитвами геронди, людина отримала не лише те, що хотіла, а вдвічі більше - двох синів, які тепер радують його і його дружину. Подібних випадків особисто я знаю дуже багато», - розповів архієпископ.

Владика Іона зазначив, що старець завжди допомагав молитвою і вчив молитися інших.

«Коли хтось просив його молитов, геронда завжди відповідав: «Так, добре, я буду молитися. Але і ти обов'язково піди й помолися Богородиці. Наша Богородиця обов'язково тобі допоможе». Як відомо, в Дохіарі знаходиться ікона Божої Матері «Скоропослушниця», яка прославилася великою кількістю випадків благодатної допомоги. Отець Григорій неодмінно відправляв людину до «Скоропослушниці» і при цьому з властивим йому гумором додавав: «Тільки ти кричи голосніше, бо Вона старенька і погано чує». Що значить - "кричи голосніше"? Тобто проси в молитві всім серцем, гаряче кричи, щоб дійсно бути почутим Господом і Його Пречистою Матір'ю», - підкреслив архієпископ.

За матеріалами pravmir.ru.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".