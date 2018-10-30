Записки паломників: що впливає на стан доріг на Святій Горі

Паломники, які часто відвідують Святу Гору, розповіли про стан доріг на Афоні й опублікували фотографії.

«Греція має традицію збереження стародавнього спадку. Навіть старі дороги, такі як ця, яка веде до Салонік, знаходяться в хорошому стані. Ця дорога знаходиться біля музею сучасного мистецтва в Салоніках. Це прекрасно відреставрована дорога. Або дорога, розташована в археологічному місці древнього села Акантос (Akanthos), нині Іеріссос (Ierissos), недалеко від кордону з Афоном», - написав Герман Вугд.

Він опублікував фото афонських доріг.

Поруч зі старими стінами Салонік робітники будують дорогу в старовинному стилі. На Святій Горі Афон є багато старих доріг і доріжок, таких як ця, поруч з монастирем Каракал.

Але шляхи афонського острова уразливі. Цей шлях частково зруйнований водною ерозією. Існують й інші природні причини, які можуть пошкодити дороги.

Тут дорога заросла рослинністю, між продромом і Лаврою, вона (рослинність - ред.) зруйнувала шлях довжиною 15 метрів», - написав чоловік.

Блогер зазначив, що, як він вважає, є найбільшою проблемою, що впливає на стан доріг.

«Найгірша проблема полягає в тому, що дорогам загрожує людський вплив. Наприклад, використання металевих палиць без пластикових ковпачків або гумових наконечників. Схрещення на фотографії зроблені металевими наконечниками, вони пошкоджують камені доріжок», - вважає Герман Вугд.

Він додав, що «в Мачу-Пікчу, Перу, використання тростини без гумових наконечників не допускається! Але насправді потрібно зупинити бульдозерування старих шляхів. Це те, що залишилося від шляху в центрі півострова. Деякі камені все ще існують, але більша частина шляху пішла назавжди. Шлях став ґрунтовою дорогою. Тому припиніть робити нові дороги та збережіть старі, на майбутнє», - написав паломник.

За матеріалами athosweblog.com.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".