Євфимій Новий - афонський святий, який заснував монастир, у якому прийняли чернецтво його мама та дружина

Православні 27 жовтня відзначають день пам'яті афонського святого - преподобного Євфимія Нового, Солунського.

Преподобного Євфимія в миру звали Микита. Він народився в Галатії (сучасна Туреччина). Батьків його звали Єпіфаній та Анна, вони були християнами. Хлопчик з дитинства був покірним, чесним і слухняним.

Його батько помер, коли святому виповнилося 7 років. Після військової служби Микита, за наполяганням матері, одружився. У нього народилася дочка Анастасія.

Потім Микита таємно залишив будинок і вступив до монастиря. 15 років преподобний жив на горі Олімп, де духовно окормлявся у подвижників. Тут він прийняв чернецтво з ім'ям Євфимій. Святий вибирав для себе щонайпринизливіші послухи та зі смиренням терпів образи і глузування.

Пізніше святий відправився на Святу Гору. Дорогою він дізнався, що його мати і дружина живі та здорові. Він сповістив їх про те, що став ченцем, і послав їм хрест, спонукаючи також піти в монастир. Пізніше мати, сестри та дружина пішли в монастир, а дочка вийшла заміж.

На Афоні святий Євтимій прийняв велику схиму. Перші три роки перебування на Святій Горі він прожив у печері, виконуючи подвиг безмовності.

Довгий час святий подвизався на стовпі, недалеко від Солуні. До нього за порадою приходили віруючі. Також він зціляв хворих.

У 863 році на горі Перистері, недалеко від Солуні, святий заснував два монастирі, якими керував протягом 14 років, будучи при цьому дияконом. В одному з них і прийняли чернецтво його мати та дружина.

Перед смертю преподобний Євтимій відправився на невеликий острів, що знаходиться біля Афона, і там помер у 889 році.

Мощі святого перенесли в Солунь.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".