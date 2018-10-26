У Ізюм прибуде ікона Божої Матері «Всецариця» зі Святої Гори

Ікона Богородиці «Всецариця» («Пантанасса») 3 листопада прибуде в Вознесенський кафедральний собор в Ізюм. Зустріч образу відбудеться о 15.00.

Ікона пробуде в Ізюмі до 10 листопада.

Образ Божої Матері «Всецариця» знаходиться на Афоні в монастирі Ватопед. Вона була написала в XVII столітті. Згідно з переказами, «Всецариця» - це благословення старця Іосифа Ісихаста своїм учням. На образі зображена Богородиця, Яка сидить на царському троні. Вона тримає на руках немовля Христа, а Він у руці - сувій. На задньому плані зображені два ангели, які осіняють крилами Богородицю з Немовлям.

Перед іконою Богородиці «Всецариця» моляться про зцілення від онкологічних захворювань.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".