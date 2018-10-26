У Салоніки зі Святої Гори доставили Пояс Богородиці та ікону

У Салоніках (Греція) сотні православних християн 23 жовтня зустріли Пояс Пресвятої Богородиці, який доставили з афонського монастиря Ватопед.

Супроводжував святиню намісник афонської обителі архімандрит Єфрем (Куцу).

Зустріч очолив митрополит Неаполя Варнава.

«Для нашої митрополії - це великий історичний момент! Богоматір приходить у важкі дні, стати Благою звісткою про те, що любов Бога ніколи не покине нас», - сказав митрополит.

Разом із Поясом у Салоніки також прибула ікона Божої Матері «Відрада і Втіха», яка постійно перебуває у Ватопеді. Хресним ходом святині перенесли в храм на честь Благовіщення Пресвятої Богородиці, в Салоніках.

Святині перебуватимуть в цьому храмі до 28 жовтня.

За матеріалами solun.gr, romfea.gr.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".