Вийшла у світ книга українською про мандри Василя Григоровича-Барського на Афон

Вийшла у світ українською мовою книга про мандри Василя Григоровича-Барського на Святу Гору Афон.

Про це повідомив виконавчий ди⁠ректор БФ "Православний спадок України на Святій Горі Афон" Андрій Ус на своїй сторінці у Фейсбук.

«І знову про Афон. Приємна новина. Невеликим накладом БФ «Православний спадок України на Святій Горі Афон» видав книгу «Мандри Василя Григоровича-Барського на Святу Гору Афон у 1725 -1726 та 1744 – 1745 рр.» українською мовою», - написав Андрій Ус.

Він розповів, хто являється автором перекладу.

«Історіяперекладусягає 1989 року, саметоді, викладач, сьогоднідокторфілологічнихнаук, професорЖитомирськогоуніверситетуім. І. Франка, Петро Білоус почав перекладати «Мандри Василя Григоровича-Барського» сучасною українською. Перший український переклад Барського побачив світ у 2000 році, і був виданий видавництвом «ОСНОВИ»», - написав виконавчий ди⁠ректор благодійного фонду.

Андрій Ус розповів подробиці про книгу.

«Нове видання стосується лише афонської частини, тобто дві поїздки на Афон відомого нашого земляка-прочанина. Над цим виданням ми добре попрацювали, виправили церковно-богословську термінологію, наново набрали грецькі тексти та внесли розшифрування в скорочені грецькі слова. Український переклад розкриває постать Барського для нас наново. Особливу увагу привертають чернечі і богослужбові традиції Святого Гори XVIII століття», - зазначив він.

ТакожАндрійУсзауважив, що «книгабудецікаваусім, хтолюбитьдіахронічнийісинхронічнийАфон, особливотим, хтоподібнодоБарськогоходивстежинамиСвятоїГори».

Книга «Мандри Василя Григоровича-Барського на Святу Гору Афон у 1725 -1726 та 1744 – 1745 рр.» вийшла у світ у видавництві «АДЕФ-Україна».

*Василь Григорович-Барський (1701-1747 р) - паломник, мандрівник, письменник, публіцист. Барський навчався в Київській духовній академії та єзуїтській академії у Львові, останню не закінчив. Він багато паломництв звершив пішки, описуючи свої подорожі. Побував на Святій Горі в 1726 році і в 1744 - з метою вивчення монастирів і їх бібліотек. 1744-1746 роки Григорович-Барський провів на Афоні, в Афінах і на острові Крит.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".