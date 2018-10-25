Що заповідав покійний афонський старець архієпископу з України

Після звістки про смерть сучасного афонського старця архімандрита Григорія (Зуміса), ігумена афонського монастиря Дохіар багато паломників, які зустрічалися з ним на Святій Горі, опублікували свої спогади про нього.

Намісник столичного Іонинського монастиря, голова Синодального молодіжного відділу УПЦ архієпископ Іона (Черепанов) на своїй сторінці в Фейсбук розмістив фотографії старця з підписами до них.

«У цю рясу отця Григорія одягнув його старець Амфілохій Патмоський. Він мені її заповів взяти після своєї смерті... Сподіваюся, дохіаріти не загублять…», - зазначив архієпископ.

Намісник Іонинського монастиря опублікував фото, на якому покійний ігумен афонської обителі гладить собаку.

«Про цю собачку геронда Григорій говорив із властивим йому гумором:«Це єдина жива істота в монастирі, яке мене любить»», - підписано фото.

Також є фото з кішками.

«А це фото я зняв в один зі своїх перших довгострокових візитів у Дохіар. Тоді його називали «котячий монастир». Дійсно, кішок багато через велику кількість змій...», - написав архієпископ Іона.

«Це фото я зробив понад 10 років тому, коли просто проходив повз Дохіар і зовсім не знав старця. Знав лише, що це ігумен...», - зазначив владика Іона.

Як повідомлялося, архімандрит Григорій (Зуміс), ігумен монастиря Дохіар відійшов до Господа на 77 році життя 22 жовтня. Його відспівування і поховання відбулося 23 жовтня.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".