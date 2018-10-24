На Святій Горі поховали старця архімандрита Григорія (фото, відео)

На Святій Горі Афон в обителі Дохіар 23 жовтня відбулося відспівування та поховання архімандрита Григорія (Зуміса), ігумена монастиря.

Старець помер на 77 році життя, ввечері 22 жовтня.

Перед смертю архімандрит Григорій кілька років важко хворів. У 2011 році у нього відмовили нирки, його відвезли в лікарню. Господь дарував йому ще 7,5 років життя. У старця був цукровий діабет, ниркова, серцева, легенева недостатність, грижі в хребті. Восени 2017 року в нього виявили рак легенів вже в запущеній стадії. Завдяки лікуванню вдалося продовжити його життя ще на рік.

Літо архімандрит Григорій провів на подвір'ї, в Сохо (60 км від Салонік). Незадовго до смерті старець повернутися на Афон.

Відео з відспівування ігумена афонського монастиря Дохіар опубліковано на каналі Romfea.gr в Ютуб.

За матеріалами з відкритих джерел.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".