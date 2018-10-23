Помер ігумен афонського монастиря Дохіар архімандрит Григорій

Увечері 22 жовтня о 23.25 відійшов до Господа архімандрит Григорій (Зуміс), ігумен афонського монастиря Дохіар.

Архімандрит Григорій (Зуміс) народився на Паросі і був родичем афонського старця Іосифа Ісихаста.

У чернецтво 1 січня 1967 року його постриг старець Амфілохій (Макрис) Патмоський.

У 1970 році, після смерті старця, він з кількома іншими ченцями виїхав у монастир, розташований у центральній частині Греції, пізніше - в монастир на честь Прусської ікони Божої Матері в Карпенісі.

Потім його з братією запросили на Святу Гору в обитель Дохіар. Незабаром його обрали ігуменом. Під керівництвом старця монастир відродився. Він особисто контролював хід реставраційних робіт, піднімався в гори, не дивлячись на хворобу.

Архімандрит представлявся як ієромонах, пояснюючи, що так йому більше подобається. Про себе він говорив і просив молитов, як про «розбійника Григорія».

Старець Григорій є автором книги «Люди Церкви, яких я знав».

Поховання ігумена Григорія відбудеться 23 жовтня в Дохіарі.

Як повідомив намісник столичного Іонинського монастиря архієпископ Іона (Черепанов) на своїй сторінці в Фейсбук, "панахида за померлим ігуменом монастиря Дохіар архімандритом Григорієм буде звершена сьогодні, у вівторок, в Іонинському монастирі. Початок о 20.00".

За матеріалами з відкритих джерел.

"Православний спаок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".