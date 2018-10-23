Афонський старець Гавриїл Карейський - про святогорців, які покидали Афон

У відеоматеріалі «Афонський старець Гавриїл. Чудеса і історії з життя ченців», опублікованому на порталі Святої Гори в Ютуб, сучасний старець розповів про ченців, які покидали Афон.

«Преподобний Паїсій Святогорець переселявся багато разів, і по Святій Горі, і виїжджав на Синай і в інші місця. Промисел Божий вів його своїми особливими шляхами, - зазначив старець Гавриїл Карейський.

Він розповів про афонські традиції та правила, щодо переїздів зі Святої Гори.

«У нас на Афоні є навіть така притча: можеш переселятися, скільки хочеш, з одного місця на інше, але лише не покидай Святу Гору. У монастирі, коли ченця стрижуть у велику схиму, то священик його запитує: «Чи готовий ти померти на місці свого постригу?». І той, хто постригається має дати клятву, що він готовий. Але подвижники святі часто виїжджали, і Паїсій Святогорець, і Герасим Кефалоницький, багато інших. Тут особливий промисел Божий. У таких випадках святі завжди мають від Бога вказівку, що їм потрібно переїхати в якесь місце. Це не самовільні переїзди, це не подорож», - сказав старець.

Отець Гавриїл сказав, що потрібно приймати в своєму домі мандрівників.

«Завжди потрібно приймати подорожніх. У нас навіть є давньогрецька пісня: «Радість тому дому, який приймає завжди мандрівників і незаможних, бо обов'язково настане момент, коли вони приймуть або панагію, або Христа»», - розповів він.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".