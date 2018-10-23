Сучасний афонський старець - про те, що сказав ангел подвижнику, який вирішив залишити Святу Гору

Сучасний афонський старець Гавриїл Карейский розповів дві історії з життя афонських ченців, які хотіли залишити Святу Гору.

«Наші старці розповіли нам таку історію: в одному місці, абсолютно позбавленому утіх трудився старець і він їв лише одні плоди дерева, яке росло там неподалік. Одного разу цей простий старець почув, що в миру деякі монахи роблять чудеса. Тоді він сказав собі: «Я тут у такій тяжкій аскезі подвизаюсь стільки років і нічого не маю, а в миру отці чудеса творять. Піду но я теж у мир».

Він взяв свої речі та вирушив у мир. Він пішов дорогою, по гірській стежці. Але Бог захотів зупинити його і послав йому на зустріч ангела. Ангел у вигляді молодого монаха підійшов до нього і запитав: «Геронде, ти куди?». Старець відповів: «Я йду в мир, хочу теж побачити чудеса». Тоді ангел відповів йому: «Божевільний, яке більше диво ти хочеш побачити від Бога?! У той час, коли світ божеволіє, ти живеш тут, у відокремленому місці, серед природи і все у тебе є. Їжа падає на тебе зверху, плоди валяться на тебе. І ти хочеш знайти більше диво, йдучи до людей виснажених турботами і гонкою за багатством?! Вернись на місце свого постригу!», - сказав отець Гавриїл.

Афонський старець розповів другий випадок, коли чернець хотів покинути Афон.

«Один монах одного разу відправився в Скит Святої Анни до старця Папи-Яніса та сказав йому:«Геронде, я вирішив піти зі Святої Гори, занадто багато я бачу тут всілякого лукавства». Яніс запитав його: «Ти хочеш почути мою думку, або знати волю Божу?». Чернець сказав: «Я хочу відповідь Бога». Старець помолився і відповів так: «Ось тобі воля Божа. Можеш на Святій Горі займатися чим завгодно. Хочеш, можеш взагалі не виконувати ніяких правил, але виконай лише одне - щоб стопи твої ніколи не покидали Святу Гору.

Цей випадок дає нам образ терпіння та молитви - два стовпи життя ченця. Скільки ми можемо, ми повинні сюди вкластися», - підсумував старець.

За відео «Афонський старець Гавриїл. Чудеса і історії з життя ченців», опубліковане на порталі Святої Гори в Ютуб.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".