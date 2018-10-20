Преподобний Сергій - шанований на Русі святий, який прийняв чернецтво на Святій Горі

Православні 20 жовтня відзначають пам'ять преподобного Сергія Вологодського (Нуромського).

Про життя преподобного відомо не багато. Автором житія святого був його учень на ім’я Олексій. У життєписі немає відомостей, звідки був родом святий. Інші біографи припускали, що він народився в Греції.

Безперечно, що він прийняв чернечий постриг на Святій Горі Афон. Тут він був рукопокладений і у священика.

Прийшовши на Русь преподобний спочатку жив у Радонежі, в монастирі преподобного Сергія, під його духовним керівництвом. Потім він захотів жити більш відокремлено, в пустелі. Преподобний Сергій благословив його.

Святий Сергій оселився в вологодських лісах, на березі річки Нурма. Недалеко від нього жив у дуплі липи преподобний Павел Обнорський. Святий Сергій був учителем Павла.

Сергій був аскетом, ніс подвиг безмовності. Пізніше до нього стали приходити учні. На них нападали розбійники і біси.

Коли учнів зібралося 40 - побудували храм на честь Преображення Господнього і братські келії. Так був заснований Спасо-Нуромський монастир.

«За зовнішнім виглядом преподобний Сергій був сивий, з бородою рідкою, з волоссям на голові густим», - йдеться в житії.

Заздалегідь знаючи, коли він помре, святий Сергій зібрав братію, дав передсмертні настанови. Він причастився і помер 20 жовтня (за новим стилем) 1412 року.

Через багато років після його смерті були знайдені мощі преподобного. Багато віруючих тоді зцілилися.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".