Паїсій Святогорець - про те, що таке духовні закони та як вони діють

Відомий афонський святий преподобний Паїсій Святогорець вчив духовним законам та говорив як вони діють у житті.

«Подібно до того, як існують закони природи, так і в житті духовному існують закони духовні. Припустимо, людина кидає вгору важкий предмет. Чим з більшою силою і чим вище вона його підкине, тим з більшою силою предмет впаде вниз і розіб'ється. Це природний закон. А в житті духовному, чим вище людина піднімається від своєї гордості, тим сильніше буде її духовне падіння, і відповідно до висоти своєї гордині вона розіб'ється [духовно]. Адже горді піднімаються вгору до якоїсь межі, а потім падають і терплять повну невдачу. Це закон духовний», - говорив афонський святий.

Преподобний Паїсій розповідав, в цьому різниця між законами природи і духовними.

«Між природними та духовними законами є значна різниця. Природні закони «не жалісливі» і людина не може їх змінити. А ось закони духовні «жалісливі», і людина змінити їх може. Тому що [у випадку з духовними законами] вона має справу зі своїм Творцем - із многомилостивим Богом. Тобто, швидко усвідомивши, як «високо» вона залетіла від своєї гордості, людина скаже: «Боже мій, у мене немає нічого свого, і я ще пишаюся?! Прости мене!". І відразу ж дбайливі руки Бога підхоплюють цю людину і ніжно опускають її вниз, так що її падіння залишається непомітним. Таким чином, людина не журиться від падіння, бо йому передувало сердечне каяття», - вчив преподобний.

Він сказав також про суд Божий.

«У глибині судів Божих - а Його суди це безодня - ми бачимо, що Бог «змінюється» тоді, коли змінюються люди. Якщо неслухняна дитина береться за розум, кається і її мучить совість, то батько з любов'ю пестить і втішає її. Людина може змінити рішення Бога! Це справа неабияка. Ти робиш зло? Бог дає тобі по потилиці. Кажеш «згрішив»? Він подає тобі Свої благословіння», - підкреслював афонський святий.

За книгою «Преподобний Паїсій Святогорець. Слова. Том IV. Сімейне життя».

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".