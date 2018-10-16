Архієпископ УПЦ: наших паломників на Афоні чекають і люблять

Глава молодіжного відділу Української Православної Церкви архієпископ Іона (Черепанов) на своїй сторінці в Фейсбук поділився інформацією, щодо ситуації з неможливістю відвідувати Афон через рішення Синоду РПЦ.

«Милістю Божою знову вдалося побувати на Афоні», - написав 15 жовтня архієпископ Іона.

На своїй сторінці в Фейсбук владика розмістив фотографії з короткими коментарями до них.

«У бесідах про нашу ситуацію афонські монахи, особливо греки, м'яко кажучи, дивуються з приводу дій свого патріарха», - зазначив він.

16 жовтня архієпископ розмістив фото Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрія з афонським старцем, зроблене раніше.

«В афонському монастирі Дохіар на всіх сугубих єктеніях (і на вечерній, і на утрені, і на літургії) особливо поминають митрополита Онуфрія з паствою... І так, наших паломників, і мирян, і в сані, на Афоні чекають і люблять», - підкреслив владика Іона.

Владика також додав, що «у нас з Константинопольським патріархатом на час перервано лише євхаристійне спілкування. Але ніяк не молитовне».

* Віруючі канонічних парафій РПЦ тепер не зможуть брати участь у таїнствах, а священики - служити в монастирях на Афоні через розрив євхаристійних відносин Московського з Константинопольським Патріархатами. Відповідне рішення було прийнято в Мінську 15 жовтня на засіданні Священного Синоду РПЦ.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".