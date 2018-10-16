Старець Гавриїл Карейський - про молодих послушників (відео)

На Інформаційному порталі Святої Гори в Ютуб опубліковано нове відео «Афонський старець Гавриїл. Чудеса й історії з життя ченців».

«Афонський старець Гавриїл розповідає історії з життя ченців, які бажали покинути Святу Гору Афон. Це історії вже нашого часу. Втім, багато хто з них гідні патерика. Старець нагадує ченцям про чудеса та пояснює, що таке справжнє диво. Порівнюючи Афон і мирське життя, часто добродійні миряни здаються кращими, ніж ченці. Але чи дійсно це так? Може, тоді монахам краще покинути Афон і жити в миру?», - вказали в описі автори фільму.

Старець Гавриїл Карейський розповів про те, чим відрізняються сучасні молоді послушники від тих, які були раніше.

«Сучасні люди «зроблені» з абсолютно іншого тіста. Їх навіть і порівняти не можна з тими, кому нині 50. Вони повністю занурені в інтернет і вже багато чого в житті пробували, часто і наркотики, і алкоголь, і блуд. Майже всі вони були неслухняні батькам і вважали це нормальним. Якщо такого молодого послушника взяти в звичайні рамки, то для нього винести це виявиться неможливим. Таких, в глибині душі хворих людей, можна лише поступово затягувати в справжне чернече життя, і накладати на них аркан. Часто це має бути багато років, коли вони зможуть прийти до істинного послуху», - розповів афонський старець.

Він сказав, чому дорівнює покидання Афона послушником.

«На Афоні є така традиція, що покидання Афона прирівнюється до втрати цнотливості. Але багато святих, проте, їхали й багато разів зі Святої Гори Афон. Ми не знаємо, як Господь влаштовує їхнє життя», - зазначив старець.

Отець Гавриїл згадав слова відомого афонського святого.

«Згадайте, що пише преподобний Никодим Святогорець в службі афонским святим: «Багато людей з різних батьківщин прибули боротись за спадщину Божої Матері, бо вони повірили словам Пресвятої Богородиці, що «той, хто перебуватиме на Святій Горі і не вийде звідси, тому Я сама буду й годувальницею, і захисницею, й володаркою, й ігуменею», - сказав він.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".