В афонському Свято-Пантелеімонівському монастирі в день Покрови Богородиці відзначили панігір

В афонському Свято-Пантелеімонівському монастирі в день Покрови Богородиці, відзначили друге престольне свято.

Цього дня в монастирі взяли участь понад 500 паломників із різних країн.

За традицією в Пантелеімонівському монастирі перед початком святкового бдіння було звершено урочисте перенесення чудотворних мощей небесних покровителів обителі - святого великомученика Пантелеімона та преподобного Силуана Афонського в соборний храм на честь Покрова Богородиці. Тут їм вклонилися численні паломники.

Вранці, 14 жовтня, після літургії, було звершено молебень до Пресвятої Богородиці.

Увечері була відслужена ктиторська панахида, за якою згадувалися будівельники та жертводавці храму.

Також у цей день у святогірській обителі згадуються чудесні явління Богородиці в Свято-Покровському соборі, які відбулися в 1862 і 1863 роках.

За матеріалами isihazm.ru.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".