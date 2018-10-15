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В афонському Свято-Пантелеімонівському монастирі в день Покрови Богородиці відзначили панігір

16:05, 15 жовтня 2018
Афон
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Цього дня в монастирі взяли участь понад 500 паломників із різних країн.

За традицією в Пантелеімонівському монастирі перед початком святкового бдіння було звершено урочисте перенесення чудотворних мощей небесних покровителів обителі - святого великомученика Пантелеімона та преподобного Силуана Афонського в соборний храм на честь Покрова Богородиці. Тут їм вклонилися численні паломники.

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Вранці, 14 жовтня, після літургії, було звершено молебень до Пресвятої Богородиці.

Увечері була відслужена ктиторська панахида, за якою згадувалися будівельники та жертводавці храму.

Також у цей день у святогірській обителі згадуються чудесні явління Богородиці в Свято-Покровському соборі, які відбулися в 1862 і 1863 роках.

За матеріалами isihazm.ru.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".

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