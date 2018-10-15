Георгій - афонський святий, якого слова з Євангелія спонукали стати мучеником

Православні 15 жовтня відзначають день пам'яті афонського святого - блаженного Георгія.

Святий Георгій був родом із Філадельфії. У дорослому віці він переїхав у Карачасу (Туреччина). Тут він прийняв іслам, але через кілька днів зрозумів, що прийняв «брехню, як істину», і зі сльозами шкодував про скоєне.

Він відправився на Святу Гору, сповідав там духівнику свій гріх, виконав призначений ним канон і, був помазаний священним миром.

Протягом багатьох років святий трудився на Афоні, але душа його не знаходила мир. Він згадував слова Господа: «А хто зречеться Мене перед людьми, зречусь того і Я перед Отцем Моїм Небесним» (Мф. 10.33), і захотів кров'ю спокутувати гріх. Святий розповів про це духівнику.

Попросивши у святогорських отців благословення, він залишив Святу Гору та прибув у Карачасу. Турки впізнали його, схопили та привели до судді. Вони розповіли, що ця людина раніше відреклася від Христа, а нині полишила іслам і знову стала християнином. Святий підтвердив це.

Суддя намагався знову схилити його до мусульманської віри, але святий був твердий у своїх переконаннях. Суддя наказав кинути його до в'язниці і мучити, поки він не зречеться Христа.

Його піддавали жорстоким мукам протягом 8 днів. Але мужній святий усе стерпів і говорив: «Якщо і ще що зробите мені, я не відречуся від віри своєї: християнином народився, християнином живу, християнином і помру».

Після цього суддя підписав йому смертний вирок. Він був виконаний - святого обезголовили. Це сталося 15 жовтня (за новим стилем) 1794 року.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".