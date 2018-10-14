Преподобний Григорій - афонський святий, через видіння якого змінили богослужіння

Православні 14 жовтня відзначаютьють пам’ять афонського святого - преподобного Григорія, доместика великої церкви.

Про його життя відомо небагато. Він трудився у Великій Лаврі, на Святій Горі Афон. Ніс послух на хорі і доместика (δομέστικος). Доместик - цивільний, церковний і військовий титул часів Пізньої Римської та Візантійської імперій.

Із житієм святого Григорія пов'язаний чудесний випадок, який стався на Святій Горі.

Коли ігуменом Великої Лаври був преподобний Яків Пріканін, під час служіння Божественної літургії Василя Великого ігумен сказав співати молитву: «О Тебе радуется». Його наступник, Патріарх Філофей, скасував це і благословив співати: «Достойно єсть», бо ця молитва коротша. Це викликало сильне здивування.

Напередодні свята Богоявлення, Григорій Олександрійський велів доместику Григорію співати, як було раніше: «О Тебе радуется», але всі, хто дотримувався позиції Патріарха Філофея, виступили проти. Григорій Олександрійський наполіг на своєму.

Доместик, як благословили, проспівав: «О Тебе радуется».

Після богослужіння, Григорій заснув і побачив перед собою Божу Матір. Вона сказала йому: «Прийми відплату за твій спів, доместиче! - Дуже дякую тобі за твою пісню на честь Мою». Богородиця дала йому златницю, яку повісили на іконі з Її зображенням.

Після цього в Православній Церкві, на літургії Василія Великого і на навечір'я співають: «О Тебе радуется».

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".