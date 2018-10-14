Православні святкують Покров Богородиці

Православні 14 жовтня відзначають свято Покрови Пресвятої Богородиці.

Як повідомляє БФ «Православний спадок України на Святій Горі Афон», його історія пов'язана з дивом, яке відбулося в Х столітті в Константинополі у Влахернській церкві, де зберігалася Різа і Покров (Омофор) Діви Марії. Святині перенесли сюди в V столітті з Палестини.

У недільний день, 14 жовтня (за новим стилем), під час богослужіння святий Андрій, Христа ради юродивий, побачив у церкві Богородицю. Її, яка йде по повітрю, осяяну неземним світлом, супроводжували ангели та святі.

Андрій серед святих впізнав Іоанна Хрестителя й апостола Іоанна Богослова.

Богородиця стала на коліна в молитві. Потім Божа Матір підійшла до Святого Престолу, біля якого продовжила молитву. Після - Вона зняла з голови Покров, який сяяв, як сонце, і покрила ним людей, які моляться в церкві.

Учень святого Андрія, блаженний Єпіфаній, знаходився біля нього й теж став свідком дива.

На Афоні на свято Покрова Богородиці відзначає панігір Свято-Пантелеімонів монастир, де двічі, в 1862 і 1863 роках відбулися чудесні явління Пресвятої Богородиці.

У день цього свята православні просять у Божї Матері Покрову і благословення.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".