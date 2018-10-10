Афонський святий: батьківське благословення - найбільший спадок

Преподобний Паїсій Святогорець багато говорив про взаємини в родині. Він розповів про духовне значення батьківського благословення.

«Батьківське благословення - це найбільший спадок, який батьки залишають своїм дітям. Тому діти мають подбати, щоб отримати його. Глянь, до чого дійшов Яків заради того, щоб отримати благословення батька? До того, що заліз навіть в овечу шкуру! Особливо велика справа - благословення матері! Одна людина говорила: «Кожне слово моєї матері - це золота монета»», - розповідав святий.

Преподобний Паїсій розповів про випадок з життя паломника, який до нього приїжджав.

«До мене приїжджав один грек із Йоганнесбурга. Знаєте, яке враження він на мене справив? Він прийшов до мене в келію восени. «Геронде, - сказав він, - моя мати захворіла, і я приїхав її побачити». Не пройшло й три місяці, і на Різдво він приїхав знову. «Ти що - приїхав знову?», - запитав я. «Так, - відповів він. - Я дізнався, що матері знову зле і приїхав, щоб поцілувати її руку, бо вона вже у віці й може померти. Для мене найбільше багатство - благословення моєї мами». Людині 60 років - і вона їде з Йоганнесбурга в Грецію, щоб поцілувати руку своєї мами! І нині Бог благословив цю людину такими можливостями, що він хоче влаштувати великий будинок престарілих для священнослужителів і по

дарувати його Церкві. Тобто він, можна сказати, завалений благословеннями і не знає, куди їх подіти! Така душа для мене все одно що бальзам. Ніби йдеш пустелею Сахара і несподівано знаходиш трохи води», - підкреслював преподобний.

За книгою «Преподобний Паїсій Святогорець. Слова. Том IV. Сімейне життя».

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".