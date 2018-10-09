В Україні видано унікальний молитвослов афонського паломника

Вийшов у світ перший і поки єдиний молитвослов афонського паломника.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав виконавчий директор БФ «Православний спадок України на Святій Горі Афон» Андрій Ус.

«Молитвослов я уклав враховуючи свій багаторічний афонський досвід. Кожного разу, коли з паломниками відвідуєш афонські монастирі, скити, келії, каливи та ісихастирії та підходиш до святинь, що в них зберігаються, щоб поклонитися, завжди сповнюєшся бажанням проспівати тропар, кондак, величання чи прочитати молитву. Та всього на пам'ять не вивчиш, та й книжок не набереш. Тепер кожен паломник, який відвідує Святу Гору Афон, зможе піднести крім своїх сокровенних молитов - піснеспіви і молитви, які зібрані у цьому молитвослові», - написав Андрій Ус.

Виконавчий директор благодійного фонду розповів скільки тривав процес підготовки видання та що увійшло в його зміст.

«Молитвослов складається з трьох частин. В першій частині містяться акафіст Пресвятій Богородиці, тропарі, кондаки, величання і молитви святиням афонської столиці Карея, 20-ти головним афонським монастирям, скитам, келіям, каливам; в другій частині містяться тропарі, кондаки святим міста Салоніки; в третій частині містяться різні богослужбові чини: молебень подячний, перед подорожжю, загальний, заупокійна літія, ектенії на різні потреби.

Я чекав виходу молитвослова понад рік, можна це назвати ще й новим літургічним новаторством. Тепер паломники, що їдуть на Афон, зможуть прочитати або проспівати тропарі, кондаки, величання майже всім афонським святиням. Додані чини служб стануть паломникам і духовенству в нагоді. Молитвослов афонського паломника я уклав маючи власний багаторічний досвід паломництва на Афон. Кожного разу, коли паломники заходили до афонських обителей, обмежувались величаннями або універсальними піснесвівами, відтепер, паломники мають змогу більш розширено молитися перед афонськими святинями.

Я щиро дякую всім, хто допоміг, щоб молитвослов був виданий», - зазначив Андрій Ус.

Унікальний молитвослов афонського паломника видав Благодійний фонд «Православний спадок України на Святій Горі Афон» у співпраці з Видавничим відділом Української Православної Церкви, з благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія. Укладачем молитвослова став виконавчий директор Благодійного фонду Андрій Ус. Передмова до видання - архієпископа Львівського і Галицького Філарета.

У виданні молитвослова приймав участь афонський монастир Симона Петра, який для дизайнерського оформлення надав фотографії гравюр афонських монастирів.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".