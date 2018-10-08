У мережі доступний фільм про життя преподобного Силуана Афонського на Святій Горі

На інформаційному порталі Святої Гори в Ютуб вийшов новий фільм «Святий Силуан Афонський - хто він насправді?».

«Нас чекає подорож місцями подвигів преподобного Силуана Афонського, одного з найбільш незвичайних святих нашого часу. Ми звернемося до біографії святого й вирушимо на млин, Старий Русик, монастирську пристань. Нас чекає роздум про богослов'я преподобного Силуана та незвичайний висновок», - вказали автори відео в описі.

Фільм починається з повчальних слів преподобного Силуана:

«Сільський півень живе в малому дворі, і задоволений своєю долею, але орел, який літає під хмарами і бачить з висоти сині далі, знає багато країн, бачив ліси і луки, річки і гори, моря і міста, якщо обрізати йому крила і пустити жити разом із півнем на сільському подвір'ї, то як він буде тужити за синім небом і за пустельними скелями! Так і душа, пізнала благодать, коли втратить її, то невтішно тужить і ні в чому не знаходить собі спокою».

У фільмі наведені біографічні відомості про святого.

«Восени 1892 року Симеон прибув у монастир святого великомученика Пантелеімона. Багато хто думає, що це була проста робота. Ні, це була незвичайна робота, богатирська. Тут старець мав носити мішки з борошном високо, на третій поверх млина і засипати їх в жорно. Так він носив 50-кілограмові мішки з ранку до вечора», - йдеться у фільмі.

У фільмі часто звучать вислови преподобного Силуана Афонського.

«Людина до благодаті живе і думає, що у неї все на душі добре та благополучно, але коли відвідає благодать і побуде із ним, тоді вона поводиться зовсім інакше, а коли потім знову втратить благодать, тоді тільки дізнається він, в якій великій біді знаходиться», - вчив святий.

Під час роботи на млині преподобний Силуан отримав дар невпинної щирої молитви, яка вже ніколи не залишала його.

«На першому році мого життя в монастирі душа моя пізнала Господа Духом Святим. Багато нас любить Господь. Пізнане це від Духа Святого, Якого дав мені Господь за єдиною милостю своєї», - розповідав сам афонський святий.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".