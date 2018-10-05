До Кишинева зі Святої Гори прибули мощі святого Пантелеімона

У Кишинів (Молдова) з афонського монастиря Святого Павла прибула частка мощей святого цілителя Пантелеімона.

Митрополит Кишинівській і Всієї Молдови Володимир зустрів мощі в кишинівському Соборі Різдва Христового 2 жовтня. Святиня пробуде в Молдові до 12 жовтня.

12 жовтня мощі доставлять на Святу Гору Афон.

За матеріалами ru.sputnik.md.

*Святий Пантелеімон народився в IV столітті в Нікомедії (нині Турція) в родині язичника і християнки. Після навчання в школі він отримав знання з медицини. Одного разу Пантелеймон побачив дитину, яка померла від укусу змії і попросив Бога, якщо Він воскресить малюка, а змію вб'є - він прийме хрещення. Господь почув його молитву і святий стримав слово. Пантелеймон безкоштовно надавав допомогу хворим і нужденним.

Імператор Максиміан довідався про те, що святий проповідує віру Христову й наказав віддати його на муки. Пантелеймона духовно зміцнював Господь і він залишався неушкодженим. Тоді багато людей увірували в Христа. Коли голову святого Пантелеймона усікли мечем, потекло молоко. Тіло святого цілителя не згорало в багатті і його поховали християни.

Святому моляться про лікування хвороб душі і тіла. Пантелеймон Цілитель - небесний покровитель лікарів і воїнів.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".