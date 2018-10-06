Преподобний Косма - афонський святий, який бачив приховане і чув голос Бога та Богородиці

Православні 5 жовтня відзначають день пам'яті преподобного Косми, відлюдника Зографського.

Преподобний Косма народився в Болгарії, був шляхетного походження. Добре знав грецьку і болгарську мови.

Батьки хотіли одружити його, але Косма таємно відправився на Афон. Святий прибув у Зографську обитель. Тут він прийняв чернецтво й був призначений екклесіархом (старший паламар).

У день свята Благовіщення Пресвятої Богородиці Косма бачив у церкві Жінку царственої краси і величі, яка сама розпоряджалася всім - і в храмі за службою, і на трапезі. Молодий чернець прийшов у відчай. Він розповів про це старцю, який відповів: «Ти бачив Царицю нашої Гори і всього творіння!». Косма дякував Божій Матір за те, що удостоївся такого явління.

Пізніше він був висвячений у диякона, а потім - у священика. Одного разу, коли він залишився один у храмі, то помолився Богородиці: «Пресвятая Богородице! Помолися до Твого Сина і Бога, хай наставить мене на шлях спасіння!». І тут же почув: «Сину і Боже Мій! Навчи раба Твого, як спастися йому». І відповідь: «Нехай віддалиться з монастиря в безмовність».

Святий Косма відправився в пустелю, спорудив собі печеру в скелі, яку видно з вікон монастиря. Там він жив, несучи подвиг безмовності, й отримав дар передбачення й прозорливості. До святого прийшли два священики з монастиря Хіландар, дорогою приховали в лісі гарбузу з вином, щоб потім вжити. Святий сказав їм: «гарбузу з вином, приховану вами на шляху, розбийте, бо в вино таємно вповзла змія і пустила в нього свою отруту». Хіландарці перекинули гарбузу й дійсно знайшли там змію.

Також він бачив, як душі проходять повітряні митарства. Одного ранку він побачив, як у повітрі бореться з демонами душа ігумена обителі Хіландар. Святий послав у монастир з проханням, щоб помолилися Богу про покійного. Ченці не повірили, сказавши, що вранці бачили ігумена живим. Увійшовши в келію до ігумена, вони побачили, що він помер.

Передсмертні дні святого Косми були для нього найбільш важкими, сатана оточив його своїм полчищем, і побив його. Але незадовго до смерті йому з'явився Господь, передбачивши те, що з ним зробить сатана й обіцяв йому за те Царство Небесне. Про це святий розповів своєму другові пустельника Христофору.

Христофор, прийшовши до його печери, почув, що за дверима йде розмова. Коли двері відчинилися, він побачив, що там нікого крім святого немає. Косма розповів: «Мене відвідав Христос, Бог наш, і між іншим, підкріплюючи неміч мою, сповістив, що, за Його волею і за таємничою долею спасіння, відомою Йому одному, нападе на мене сатана зі своїми полчищами, погубить мою грішну плоть, і це буде передвістям і запорукою швидкого відходу мого вже в Царство Його. Для цього, власне, тебе послано до мене. Отже, ми тепер розлучимося, бо я відчуваю необхідність в самоті й тиші, а в такий-то день ти навестиш мене».

Христофор прийшов у зазначений день і знайшов святого сильно побитим. На третій день після сатанинських побоїв, причастившись, він з молитвою мирно віддав Господу душу. Це сталося 5 жовтня 1323 року.

На поховання преподобного, до його печери прийшли пустельні звірі, злетілися птахи. Коли тіло опустили в могилу й почали засипати землею, кожна тварина видала сумний звук. Потім всі вони розійшлися.

Через сорок днів зографські монахи прийшли в його печеру, звершили там всеношну і зважилися відкрити святі мощі, щоб перенести їх в обитель, але їх не було.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".