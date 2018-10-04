Сербський Патріарх Іриней звершив літургію в афонському монастирі Хіландар (фото)

Сербський Патріарх Іриней 2 жовтня звершив літургію в монастирі Хіландар на Святій Горі Афон.

Богослужіння відбулося в церкві на честь Введення в храм Пресвятої Богородиці.

Патріарху співслужив ігумен обителі Хіландар архімандрит Мефодій. На літургії були присутні багато віруючих, які прибули поклонитися чудотворній іконі Божої Матері «Троєручиця».

За матеріалами офіційного сайту Сербської Православної Церкви.

*Монастырь Хиландар расположен на северо-восточной стороне монашеского Афонского полуострова. Он занимает в святогорской иерархии 4 место и состоит в юрисдикции Константинопольского Патриарха, но духовно поддерживается Сербской Православной Церковью. Обитель была основана в 1198 году сербским архиепископом святым Саввой и его отцом, сербским князем Стефаном.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".