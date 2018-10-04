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Сербський Патріарх Іриней звершив літургію в афонському монастирі Хіландар (фото)

17:02, 04 жовтня 2018
Афон
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Богослужіння відбулося в церкві на честь Введення в храм Пресвятої Богородиці.

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Патріарху співслужив ігумен обителі Хіландар архімандрит Мефодій. На літургії були присутні багато віруючих, які прибули поклонитися чудотворній іконі Божої Матері «Троєручиця».

За матеріалами офіційного сайту Сербської Православної Церкви.

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*Монастырь Хиландар расположен на северо-восточной стороне монашеского Афонского полуострова. Он занимает в святогорской иерархии 4 место и состоит в юрисдикции Константинопольского Патриарха, но духовно поддерживается Сербской Православной Церковью. Обитель была основана в 1198 году сербским архиепископом святым Саввой и его отцом, сербским князем Стефаном.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".

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