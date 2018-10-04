Паломники з України подарували афонським монахам ікону Серафима Саровського

Паломники з України подарували братству Фомад на Афоні ікону преподобного Серафима Саровського.

За сприяння БФ «Православний спадок України на Святій Горі Афон» для братства Фомад в афонській келії апостола Фоми була виготовлена з бурштину й принесена в дар ікона преподобного Серафима Саровського, якого тут особливо шанують.

Отримуючи в дар ікону, старець Филип, сказав: «Ми повинні подякувати Всесвятому Богу, що в нашому ісіхастирії апостола Фоми Малої Святої Анни Святої Гори Афон перебувала свята ікона преподобного Серафима Саровського, принесена в дар дорогими нашому серцю братами паломниками з Києва, які часто відвідують нашу скромну обитель. Також дякуємо Фонду «Православний спадок України на Святій Горі Афон» за цю ініціативу. [...] І воістину велике благословення – дар від дорогих братів з України.

Відтепер преподобний Серафим буде покровителем нашої келії, адже істинно це вселенський святий. Він подолав час вище різних людських теорій, він завжди говорив: «Христос воскрес, радість моя!». І ми зобов'язані цим вітанням проголошувати Христове Воскресіння, бо Воскресіння – це радість світу. Прикладаючись до ікони преподобного, будемо поминати наших братів з України в серцях, і словом, і проголошувати завжди: «Христос Воскрес!».

Виконавчий директор БФ «Православний спадок України на Святій Горі Афон» Андрій Ус сказав, що ікона є свідченням дружби зі старцем.

«Дорогий отець Филип та дорогі отці, ми багато років дружимо з вами, у вашій келії б'ється серце України. Кожен раз, коли ми приїжджаємо до вас, наші прочани допомагають вам, пам'ятають і люблять покійного нашого дорогого старця Фому, який для нас був ангелом Афонської Пустелі. Ікона преподобного Серафима Саровського буде яскравим свідченням нашої дружби», – підкреслив Андрій Ус.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".