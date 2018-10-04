Патріарх Іриней зустрівся з губернатором Святої Гори (фото)
Патріарх Сербський Іриней 1 жовтня прибув на Святу Гору Афон.
Патріарх Іриней спочатку відвідав столицю чернечого півострова - Карею. Тут його урочисто вітали члени Святої Епістасіі (розпорядчої влади), а також губернатор Афону пан Костас Дімцас.
Губернатор відзначив «вічні духовні зв'язки, що з'єднують Афон з сербським православ'ям».
«Хоча ми з сім'ї слов'янських народів, ми особливо прив'язані до грецького народу, як це було протягом століть», - сказав Патріарх Іриней.
Після славослів'я в соборному храмі Протата був організований офіційний прийом. Патріарх сказав, що він радий знову знаходиться на Афоні, втретє, як Патріарх Сербський.
Потім Патріарх Іриней відправився в монастир Хіландар, де його зустрів ігумен обителі архімандрит Мефодій з братією. Ченці Хіландара проспівали «Многая літа» Патріарху.
Предстоятель Сербської Православної Церкви 1 жовтня відвідав вечірнє богослужіння.
За матеріалами офіційного сайту Сербської Православної Церкви та romfea.gr.
"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".