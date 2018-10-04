Патріарх Іриней зустрівся з губернатором Святої Гори (фото)

Патріарх Сербський Іриней 1 жовтня прибув на Святу Гору Афон.

Патріарх Іриней спочатку відвідав столицю чернечого півострова - Карею. Тут його урочисто вітали члени Святої Епістасіі (розпорядчої влади), а також губернатор Афону пан Костас Дімцас.

Губернатор відзначив «вічні духовні зв'язки, що з'єднують Афон з сербським православ'ям».

«Хоча ми з сім'ї слов'янських народів, ми особливо прив'язані до грецького народу, як це було протягом століть», - сказав Патріарх Іриней.

Після славослів'я в соборному храмі Протата був організований офіційний прийом. Патріарх сказав, що він радий знову знаходиться на Афоні, втретє, як Патріарх Сербський.

Потім Патріарх Іриней відправився в монастир Хіландар, де його зустрів ігумен обителі архімандрит Мефодій з братією. Ченці Хіландара проспівали «Многая літа» Патріарху.

Предстоятель Сербської Православної Церкви 1 жовтня відвідав вечірнє богослужіння.

За матеріалами офіційного сайту Сербської Православної Церкви та romfea.gr.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".