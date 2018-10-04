У мережі опубліковано лист преподобного Силуана Афонського про місію священика (рос.)

В интернете, на сайте isihazm.ru, опубликовано письмо преподобного Силуана Афонского - Давиду Бальфуру.

Оригинал письма до нашего времени не дошел. Письмо, вероятно, было написано под диктовку преподобного Силуана одним из монахов или трудников обители. Оно датируется маем 1938 года.

Перед смертью преподобный Силуан заведовал монастырским продовольственным магазином. Во время этой работы он простудился "и много страдал от ревматизма. Болезнь вынудила его последние годы жизни зимою оставаться в келлии", - писал архимандрит Софроний (Сахаров).

Вероятно, письмо написано в период этой работы и болезни святого Силуана.

«Христос Воскресе! Дорогой о Господе батюшка отец Димитрий, благословите...

Пишу вашему преподобию, что я испытал, и вы тоже - добро сидеть в келии и поучаться в законе Господнем день и ночь, ибо благодать учит душу, как жить, и ум услаждается Господом. Но люди, [что] вас просят (в гости?), не познали Духом Святым. Они услаждаются миром, но мы, духовные, должны пред Богом в келии учиться день и ночь. Кто вас зовет, скажите ему: люблю вас и пойду в келию молиться за вас, это лучше, и благодарю вас за то, что вы меня приглашаете», - писал святой.

Преподобный Силуан в письме рассуждал о миссии священника.

«Пастырь - молитвенник за весь мир, его на то избрал Господь. Если придется иногда говорить с мирскими, говорите о Боге сами им сильно, говорите, что любит нас Господь и зовет нас к Себе день и ночь: "приидите ко Мне все труждающиеся, и Аз упокою вы" [Мф. 11, 28].

Какой покой в Боге! Если бы люди знали сей покой, то бы все ушли работать Богу, но мир, не зная сего покоя нас манит: "придите в гости". Но мы будем говорить: "нам некогда, много у меня дел, и потому благодарю вас". Когда вы не будете оставаться в гостях, то народ вас будет любить, и великую будут получать от вас пользу.

Молю Господа, чтобы Он даровал вам дар слова - писать и говорить, - ибо Господь любит Свои дары давать, кто просит, ради себя и народа Господня. Если бы люди знали, как нас Господь любит, то бы день и ночь об этом думали. Какие слова Господни: "Иду к Отцу Моему и Отцу вашему и к Богу Моему и Богу вашему... " [ср. Ин. 20, 17]! Какие это слова, полные любви и милости», - писал преподобный.

Афонский святой говорил о важности смирения.

«День и ночь надо готовиться, смирять душу свою, чтобы любил ее Господь за смирение. Беден я смирением, но дал мне Господь познать Христово смирение, душа моя потеряла его и ищу день и ночь, еще не нашел и прошу вас и всю вселенную, которые знают Христово смирение, помолиться за меня. Оно (смирение?) есть сладостно и приятно для души, оно неописуемо, но Дух Святой учит каждую душу, кто ищет Господа.

Много милостей изливает на нас Господь. Я душевно и телесно больной, но когда смиряюсь, то исцелит меня Господь за ваши святые молитвы», - писал преподобный Силуан Афонский.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".