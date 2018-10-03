Записки паломників: враження про Уранополіс після відвідин Святої Гори

У Фейсбуці, в православній групі «Історія Святої Гори» Павло Троїцький, який багато разів бував на Святій Горі, опублікував свої щоденники. У них чоловік описував свої переживання й враження.

«Одного разу через кілька років я побачив на службі в Пантелеймоновому монастирі Костю з іншими сановитими паломниками. Ми привіталися. А. В. також приїжджав, але був із дочкою і на Афон не заходив, об'їхав навколо і ймовірно дивлячись здалеку на монастирі згадував», - написав Павло Троїцький.

Він описав, що бачать паломники в Уранополісі.

«В Уранополіс ми вриваємося в метушню і перше, що помічаємо - це жінки. Біжимо, сідаємо в автобус і їдемо в Салоніки. Квитки на трьох коштують лише 6600 драхм, а за таксі ми заплатили 18.000. Дізнаємося у Костаса підтвердження цього готелю, який нам порекомендував отець Миколай. Номер на трьох на добу 8.800 (всього!) туалет і душ у коридорі. Трохи шкода гробити тут час. Ми якийсь час діємо за різними програмами. Я встигаю оббігти три храми: Григорія Палами, Софії та святого Димитрія. Нарешті прикладається до мощей святителя Григорія», - написав він.

Павло Троїцький повідомив, що в Уранополісі проводилося вінчання в суботу, що його здивувало.

«Пригнічує, що сьогодні субота, а йде вінчання. Причому, треба відзначити дуже урочисте. Видно це пов'язано з якимось святом. Усі храми прикрашені білим. Де ж еллінське благочестя? Але не хочеться марнувати "афонський дух". Неприємно бачити це радісне нічне місто, повне напівголих дівчат. Тяжко після Афону», - зазначив Павло.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".