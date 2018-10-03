Відвідування Афона в 1997 році - щоденники паломників

У православній групі «Історія Святої Гори» Павло Троїцький, який відвідував Афон опублікував спогади про паломництво на Святу Гору в 1997 році.

«Сповідаюся в отця Макарія. Приходить людина з Ксіропотама. Живе на Західній Україні. Диякон Петро з Ксіропотама домовився, що книги йому можна буде вислати через подвір'я. Багато подій за один день. Чітка туга перед розставанням з Афоном. Минулого разу цього не було. Як неласкаво тут зустрічають і як ласкаво проводжають. Звикають до тебе і не хочуть розлучатися. Або туга за Батьківщиною все-таки гризе їх. І вони трохи заздрять тобі», - написав Павло в опублікованому щоденнику.

Він розповів, що благословив йому зробити афонський монах.

«Отець Макарій благословив покласти свічки, надіслані зі мною в ящик, звідки отець ігумен бере свічки і ставить їх перед образом святого Пантелеймона. Треба читати молитви до причастя. Найдешевший готель на думку отця Миколая «Oriastas Castorias» біля собору великомученика Димитрія, в провулку, який виходить прямо до собору», - зазначив він.

Далі запис у щоденнику паломника датований 5 вересня.

«Виїжджаємо. Після служби й причастя отець Миколай благословив нам прикластися до святих мощей великомученика Пантелеймона. Я прикладаю вервиці, А. В. і К. прикладають те, що купили. На млин більше не йдемо. [...] Ось корабель і останній погляд на Пантелеймон. Їдемо, розглядаючи кожен монастир», - написав Павло Троїцький.

Він повідомив, як вони покидали Афон.

«На відміну від А.В. і К. мене зовсім не тягне в Зограф. Бачимо, когось здалеку в підряснику. Ми жартуємо, що це, напевно, всюдисущий отець Миколай. Костя говорить: «А раптом це він?», і біжить вниз. І правда, виявляється, що це дійсно він, вже хороший наш знайомий. Ми злегка лаяли його, зайва рухливість неприємна. Але в душі він мені подобається: приніс нам масло від ікони великомученика Георгія, як і обіцяв і записку від отця Василія. Той просить книгу про блаженну Матрону. Ми махаємо рукою отцю Миколаю, той помічає і махає нам. Ось закінчується Афон, ось останній погляд на нього. Чи доведеться ще коли-небудь приїхати в це єдине на землі місце? Хотілося б, а там як Бог дасть», - зазначив він.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".