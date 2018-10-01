Святі Афона, день пам'яті яких відзначають у жовтні
Cвяті Афона, день пам'яті яких святкують у жовтні (за новим стилем):
3 жовтня - святого преподобномученика Іларіона;
5 жовтня - преподобного Косми, відлюдника Зографського;
14 жовтня - Покров Пресвятої Богородиці, панігір Свято-Пантелеймонівського монастиря; преподобного Іоанна Кукузеля; преподобного Григорія, доместика великої церкви;
15 жовтня - святого мученика Георгія Афонського;
18 жовтня - святого Євдокима, панігір монастиря Ватопед;
19 жовтня - святого преподобномученика Макарія Нового;
20 жовтня - знайдення мощей святого Герасима, панігір монастиря Святого Павла; преподобного Сергія Вологодського, або Нуромського;
23 жовтня - 26 святих преподобномучеників Зографских - ігумена Фоми і з ним 21 ченців і 4 мирян;
27 жовтня - преподобного Євфимія, Нового Фессалонікійського;
29 жовтня - святої Анастасії, панігір монастиря Григоріат.
"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".