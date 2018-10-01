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Святі Афона, день пам'яті яких відзначають у жовтні

09:46, 01 жовтня 2018
Афон
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3 жовтня - святого преподобномученика Іларіона;

5 жовтня - преподобного Косми, відлюдника Зографського;

14 жовтня - Покров Пресвятої Богородиці, панігір Свято-Пантелеймонівського монастиря; преподобного Іоанна Кукузеля; преподобного Григорія, доместика великої церкви;

15 жовтня - святого мученика Георгія Афонського;

18 жовтня - святого Євдокима, панігір монастиря Ватопед;

19 жовтня - святого преподобномученика Макарія Нового;

20 жовтня - знайдення мощей святого Герасима, панігір монастиря Святого Павла; преподобного Сергія Вологодського, або Нуромського;

23 жовтня - 26 святих преподобномучеників Зографских - ігумена Фоми і з ним 21 ченців і 4 мирян;

27 жовтня - преподобного Євфимія, Нового Фессалонікійського;

29 жовтня - святої Анастасії, панігір монастиря Григоріат.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".

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