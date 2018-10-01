Святі Афона, день пам'яті яких відзначають у жовтні

Cвяті Афона, день пам'яті яких святкують у жовтні (за новим стилем): 3 жовтня - святого преподобномученика Іларіона; 5 жовтня - преподобного Косми, відлюдника Зографського; 14 жовтня - Покров Пресвятої Богородиці, панігір Свято-Пантелеймонівського монастиря; преподобного Іоанна Кукузеля; преподобного Григорія, доместика великої церкви; 15 жовтня - святого мученика Георгія Афонського; 18 жовтня - святого Євдокима, панігір монастиря Ватопед; 19 жовтня - святого преподобномученика Макарія Нового; 20 жовтня - знайдення мощей святого Герасима, панігір монастиря Святого Павла; преподобного Сергія Вологодського, або Нуромського; 23 жовтня - 26 святих преподобномучеників Зографских - ігумена Фоми і з ним 21 ченців і 4 мирян; 27 жовтня - преподобного Євфимія, Нового Фессалонікійського; 29 жовтня - святої Анастасії, панігір монастиря Григоріат. "Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".

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