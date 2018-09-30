Святитель Кипріан - афонський святий, який став митрополитом Київським і всієї Русі

Православні наприкінці вересня відзначають день пам'яті преподобного Кипріяна, митрополита Київського.

Преподобний Кипріан народився близько 1330 року в Тирново (на той час - столиця Болгарії).

Після навчання він, за порадою свого духовного наставника та родича блаженного Євфимія, який потім став Патріархом Болгарським, відправився на Святу Гору.

Про життя на Афоні писав сам Кипріан у своєму посланні до ігумена Афанасія. Але в якому саме з монастирів він жив, невідомо. На Святій Горі він прийняв чернечий постриг. На Афоні він займався переписуванням і перекладом книг.

Пізніше він переніс на Русь зі Святої Гори плоди сучасної йому слов'яно-сербської писемності, яка розвивалася в колі слов'яно-сербських обителей.

Про Кіпріана дізнався благочестивий Патріарх Філофей. У 1364 році Кипріян уже був при Патріархові «ближнім його ченцем». Він прибув разом із ним з Афона.

У 1375 році Патріярх висвятив Кипріяна в митрополита Києва та Литви.

На Константинопольському Соборі, щоб уникнути поділу руської митрополії, вирішили поставити святого митрополитом на Русь після смерті святителя Алексія.

У Москві святителя зустріли несприятливо. Через кілька років митрополит Кипріян, який перебував у Києві, був запрошений Великим князем у Москву, в 1381 році. Блаженному Кіпріану довелося терпіти скорботи. Майже 30 років він керував Церквою, але з них не більше 18 років був дійсно митрополитом всієї Русі.

Святий Кипріан помер 29 вересня (за новим стилем) 1406 року.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".