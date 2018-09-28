Афонський старець - про спокуси ченців

Афонський старець Даниїл Катунакський, який понад 60 років живе на Афоні розповів про старців, з якими був особисто знайомий.

«Одного разу я допомагав як лікар. Одного разу я пішов до старця-аскета і служив йому, і між тим ми з ним розговорилися. Він сказав: «Отче, ти прийшов до мене так пізно і допомагаєш мені. Я хочу дещо тобі дати. Знаєш, не шкодуй ніколи про той час, який ти приділив мені. Якщо ти хоч раз пошкодуєш про це, то Бог забере в тебе всю нагороду». Я сказав йому: «Ні, Геронде, я не шкодую», - сказав отець Даниїл.

Афонський монах повідомив, про які спокуси розповідав йому досвідчений старець.

«Тоді я запитав його:« Геронде, як ти тут проводиш час? Чим ти займаєшся? Адже ти один у пустелі й зовсім старий, тобі 86 років». Він, зітхнувши, сказав мені: «Ох, дитинко, одні спокуси». Я здивувався і запитав: «Геронде, які можуть бути спокуси в 86 років? Розкажи мені, будь ласка, для користі душі». І тоді він відповів: «Дитинко, всі, що я бачив у своєму житті і все, від чого отримував

задоволення, все це нині проходить перед моїми очима, неначе в дзеркалі». Я запитав його: «Геронде, чому це?». І він із зітханням відповів: «Диявол хоче вкрасти моє останнє дихання»», - підкреслив він.

Отець Даниїл розповів, чим є келія для ченця.

«Наша келія - це притулок, місце боїв. Або ти наносиш удар по ворогу, або він завдає удар по тобі. Наша келія - це ковадло, а монах - це коваль, і кожним ударом він кує порятунок. Але як тільки ти наносиш удар - тут же збоку завдає удар і диявол, щоб зіпсувати заготівлю. І придатна вона буде, або не придатна вирішить той, хто завдасть останній удар. Ось таку смертельну бійку веде диявол з монахами».

За відеоматеріалами інформаційного порталу Святої Гори «Старець Даниїл. Про бачення ангелів і духовну боротьбу на Афоні».

"Православний спадокУкраїни на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".