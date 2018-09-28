Афонський монах розповів, як він став свідком явління ангелів старцю

На інформаційному порталі Святої Гори в Ютуб вийшло нове відео «Старець Даниїл. Про бачення ангелів і духовну боротьбу на Афоні».

«Отець Даниїл Катунакський цього разу розповідає про старців Афона. Це, воістину, живий Патерик. Прості і невигадливі слова старця є найкращим свідченням достовірності. Отець Даниїл все життя провів на Афоні: скільки він бачив і скільки пережив - одному Богу відомо. Кожна його розповідь - це ковток живої води», - зазначили автори в описі до відео.

Частина відеоролика була знята на кіностудії pemptousia.tv.

«Давним давно тут, на Карула, жив старець Гавриїл. Він уже давно помер. Він був великий постник, усе своє життя взагалі нічого не споживав, лише трохи води і трохи сухарів. Ось прийшла його старість, і він зовсім ослаб. Я тоді приходив йому допомагати, в його калівочку. Настала зима, мені стало важко до нього добиратися, і тоді я запитав його: «Геронде, можна ми візьмемо вас до себе, в нашу келію? Там нам буде легше тобі служити». І він погодився. Тоді ми взяли старця і принесли його сюди.

У келії ми поклали його на ліжко. Коли він ліг, то глянув угору й запитав мене: «Де ми знаходимося?». Я кажу йому, що в нас у келії, в нашому братстві. Він сказав: «У Братстві! Ох ох ох, мені тепер доведеться дотримуватися всіх канонів і вашого розпорядку... Але прошу вас, будь ласка, тільки не позбавляйте мене мого посту». Ми сказали: «Звичайно!»», - розповів отець Даниїл.

Афонський чернець розповів, свідком якого чудесного явління він був.

«Я приходив йому допомагати. Одного разу, коли ми з ним розговорилися, він несподівано прийшов у стан споглядання. Я тихенько відійшов і дивився за ним. Старець здивувався і сказав: «Ангели! Скільки їх тут! Як багато в раю». Він дивувався і вигукував. Яка гідність людської душі, адже вона може бачити красу раю. Через деякий час старець прийшов до тями. І я вирішив запитати його: «Геронде, ви щось бачили?». Він відповів: «Дитинко, я нічого не бачив, а лише одне - прийшов мій час покидати цей світ. І я розумію, що я абсолютно не готовий». Уявляєте, коли він говорив слово «не готовий», він несподівано звів очі до неба, і душа його вийшла. Цей «неготовий» відправився на Небеса прямо до Бога», - підкреслив отець Даниїл.

Він пояснив, чому старець удостоївся такого явління.

«Раніше до того цей монах досяг такого духовного стану, він багато чого зазнав у житті. Він терпів послух, спокуси від темної сили, проводив усе життя в суворому посту. Що він тільки не зазнав! І як плід - він побачив ангелів перед смертю», - сказав афонський монах.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".