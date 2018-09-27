Преподобномученик Макарій - афонський святий, якого на подвиг благословив Патріарх

Православні 27 вересня (за новим стилем) відзначають день пам'яті афонського святого - преподобномученика Макарія.

Відомості, звідки був родом святий, не збереглися.

Відомо, що він був учнем Константинопольського Патріарха Нифонта. Святий Макарій наслідував подвигам свого вчителя.

Він захотів прийняти муки за віру Христову. Про це він сказав Патріарху Нифонту, який у той час ніс подвиг безмовності в обителі Ватопед. Вислухавши Макарія, святий Нифонт сказав: «З Богом, чадо, на шлях святих мучеників; бажання твоє Господь виконає і, по Своїй невимовній милості, дарує тобі вінець мучеництва». Патріарх благословив його.

Макарій відправився зі Святої Гори в Солунь. Він вибрав час, коли багато мусульман зібралося в одному місці і почав проповідувати, що Христос - Син Божий, розповідав, що Він був розп'ятий і воскрес для порятунку людей, і що християнство - істинна віра.

Турки накинулися на нього, побили палицями, пронизували кинджалами і кинули до в'язниці. Вранці відвели мученика в судилище, де ласками його вмовляли прийняти іслам.

«О, якби ви пізнали істину і правоту віри нашої християнської віри, хрестилися в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, в Святу Трійцю, і залишили свою оману!», - вигукнув святий.

Як тільки він це сказав, турки схопили його, побили і відсікли йому голову.

Святий Патріарх Нифонт, у Ватопеді передбачав Духом Святим муки блаженного Макарія і сказав учневі своєму Іоасафу: «Знай, чадо, що побратим твій Макарій помер сьогодні мученицьки і підноситься на небеса, тріумфуючи і радіючи в Господі».

Преподобний Макарій мученицьки загинув 27 вересня 1527 року.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".