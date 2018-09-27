Воздвиження Хреста Господнього: що відзначають православні

Православні 27 вересня (за новим стилем) святкують Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього.

Як повідомляє «Православний спадок України на Святій Горі Афон», свято належить до числа дванадесятих - дванадцяти головних церковних свят у році.

Святкується в цей день подія IV століття, пов'язана з рівноапостольним царем Костянтином і його матір'ю Єленою. Імператор припинив гоніння на християн і хотів знайти Хрест Господній.

У Єрусалим прибула експедиція на чолі зі святою Єленою. На Голгофі тоді розташовувалося капище богині Венери і статуя Юпітера; язичники робили жертвопринесення.

Свята цариця Єлена спілкувалася з місцевими, щоб дізнатися, де був розіп'ятий Іісус Христос. Один єврей повідомив їй, що наразі там капище. Його тут же зруйнували і почалися розкопки. Незабаром Гроб Господній, три хрести, чотири цвяхи і дощечка з написом «Іісус Назарянин, Цар Юдейський» були виявлені.

Щоб дізнатися, на якому з трьох хрестів був розіп'ятий Христос, Патріарх Макарій повелів по черзі підносити їх до тяжкохворої жінки. Вона зцілилася, коли до неї піднесли Хрест Христовий. Потім біля Голгофи проходила похоронна процесія. На тіло небіжчика по черзі покладали хрести, і він воскрес, коли на нього був покладений Хрест Спасителя.

Патріарх благословив воздвигнути - підняти Хрест, щоб віруючі приклонились до нього.

Цариця Єлена привезла в Константинополь частину Животворящого Хреста і цвяхи. Імператор Костянтин за 10 років спорудив у Єрусалимі храм на честь Воскресіння Христового, освячення якого відбулося 26 вересня (за новим стилем) 335 року, а святкування Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста було встановлено 27 вересня.

На Святій Горі зберігаються частини Хреста Господнього. Приклонитися до них можна в обителях: Ватопед, Каракал, Діонісіат, Сімонопетра, Зограф, Філофей, Пантократор, Есфігмен, Ставронікіта, Григоріат, Ксіропотам і в монастирі Святого Павла.

За Статутом Церкви 27 вересня - день пісний. Дозволяється їжа з олією.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".