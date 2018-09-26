Преподобний Ієрофей - афонський святий, який добровільно пішов на острів, де жили злочинці

Православні 26 вересня (за новим стилем) відзначають день пам'яті афонського святого - преподобного Ієрофея.

Преподобний Ієрофей народився в 1686 році в Мореї (середньовічна назва півострова Пелопоннес) у благочестивих і багатих батьків.

У 8 років хлопчика віддали в училище. У вільний час він додатково вивчав латинську та грецьку мови, читав Святе Письмо.

Коли Ієрофей виріс, батьки захотіли оженити його, знайшли гідну наречену. Але Ієрофей не хотів вступати в шлюб і молився Богу, щоб стати ченцем. Коли вже все було готово, за два тижні до шлюбу, батьки Ієрофея померли. Поховавши їх, святий таємно залишив батьківщину і відправився в Закінфе, де жили його родичі. Вони порадили йому вирушати в Західну Європу та продовжити освіту.

Але молодий чоловік захотів спочатку відвідати Афон. Тут він став учнем самітника при келії святого Артемія. Потім - вступив у братство Іверського монастиря, де був пострижений у чернецтво.

З одним старцем із Іверського монастиря він відправився в Константинополь. Він захотів прийняти мучеництво за Христа, про це він думав ще в Івероні. Але сталося інакше. З Константинополя святий відправився у Валахію. Тут він продовжив навчання у Марка-кіпріяніна. На нього звернув увагу софійський митрополит Авксентій, який висвятив його у диякона.

Потім він відправився до Венеції, і повернувся на Святу Гору. На Афоні святий оселився біля Іверського монастиря в пустелі Хагі. Він проводив аскетичне життя в обмеженнях і молитві. Ігумен монастиря познайомив святого з Неокесарійським митрополитом Яковом, який жив в Іверській обителі на спокої. Митрополит висвятив його в сан ієромонаха.

На прохання жителів острова Скопело Ієрофей залишив усамітнення і відправитися на їх острів, де 8 років місіонерствував і звершував богослужіння.

Взявши трьох учнів святий відправився на безлюдний острів Юра, куди засилали злочинців. Тут святий захворів і мирно відійшов до Господа, 26 вересня 1745 року на 59 році життя.

Учні поховали Ієрофея і повернулися на Святу Гору. Через три роки, за східним звичаєм, учень Мелетій відправився на острів Юру за останками святого. Главу він приніс в Іверський монастир.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".