Афонський старець папа-Яніс - про те, як ділитися, щоб нікого не образити й не бути дріб'язковим

Сучасний старець Святої Гори папа-Яніс поділився життєвим досвідом і розповів, що, на його думку, є головним у житті.

«Головне в житті - не бути дріб'язковими, не брати до уваги все ось це. Не дивитися на це, щоб не посваритися», - сказав афонський старець.

Папа-Яніс розмовляє на грецькій мові, а його слова перекладають російською.

«У 39-му році, коли він був маленьким, він був пастухом, пас вівці. З молока, яке давали вівці, робили сир. У нас було три чабани, у кожного було своє стадо, коли робили сир, як я розрізню: у одного 12 живності, у другого 15, у третього 19. Як мені зробити це, щоб не образити нікого?

Коли сир приготувався, каже, у того, кого було гарне молоко - він трохи більше дав йому сиру, другого - трохи менше, а третій ще менше. Щоб не образити нікого. Ось так треба якось ділитися, щоб не образити», - сказав він.

Старець дав пораду начальникам, що робити з робочими, якщо вони пошкодили майно.

«Якщо у вас на роботі робочий зламав щось - не треба його за це виганяти відразу. Треба підходити з братньою любов'ю до всіх», - сказав папа-Яніс.

Перекладач помітив, що старець по своїй скромності сказав: «Ви мене не слухайте, у мене голова не працює вже, 92 роки - старий уже. Не вірте мені ніколи. Якби я був вашого віку - я б по-іншому говорив би».

Також старець згадав, яким фізично сильним він був у молодості.

«Він був таким сильним, що міг чотирьох людей підняти двома руками. Слава Богу за все».

За відео інформаційного порталу Святої Гори в Ютуб «Афонський старець папа-Яніс. Головне в житті - не бути дріб'язковим».

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".