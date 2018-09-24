У мережі доступне відео про афонського старця папу-Яніса

На Ютуб-каналі Інформаційного порталу Святої Гори Афон вийшло відео «Афонський старець папа-Яніс. Головне в житті - не бути дріб'язковим».

«Афонський старець папа-Яніс - один із найвідоміших старців Афона. Особливою популярністю він користується у бізнесменів і олігархів. А ченці Святої Гори відносяться до нього частіше стримано», - розповіли автори фільму.

У відео старець вперше розповідає про своє життя. На особистому прикладі, життєвих уроках, він дає настанови, які корисно знати всім начальникам. Ці повчання будуть актуальні й для священноначалія, і для ченців.

«Братство старця одне з найбільших у скиту Святої Анни. Можна навіть так сказати: велика частина келій скиту - це його духовні чада. Життя в його братерстві - суворе і уважне. Ченцям братства взагалі забороняється виходити зі скиту. Це одне з головних послухів.

У будь-якому випадку, приклад братства папи-Яніса показує, яким був Афон кілька століть тому. Це були саме такі потужні братства, зібрані навколо старців. Саме про такі братствах розповідається в чудовій книзі «Житіє старця Ієрофея Дідаскала», - написали автори відеоролика в описі.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".