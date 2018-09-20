Афонський чернець розповів, як він прийшов до віри - записки паломників

У православній групі «Історія Святої Гори Афон» у Фейсбук Павло Троїцький опублікував спогади про відвідування Афона в вересні 1997 року.

«Служба: полунощниця, утреня, літургія - йдемо спати, бо немає трапези. І раптом приходить до мене отець Антоній, який не поїхав у Салоніки та подарував мені й іншим по набору чудових ікон. [...] Потім, ми пішли до отця Антонія і сиділи в нього», - написав паломник.

Афонський чернець розповів, як він прийшов до віри.

«Він був англіканином, мирське ім'я його було Андрій. Він став роздумувати про віру після того, як побачив православну ікону Спасителя у англікан. Захотів мати таку ікону й став порівнювати православ'я й англіканство. І побачив істинність Православ'я. Порівнюючи життя за Євангелієм. Побачив, що у нас є мученики. Коли побачив царський портрет - розмірковував багато про мученицьку кончину Царської Сім'ї. А в англіканській Церкві немає мучеників. Коли він був на Великдень у православному храмі, то остаточно переконався в істинності його шляху. Він перехрестився в православ'я 11 років тому (тобто в 1986 році). Тепер священик, який його хрестив, і його хрещена вже померли», - написав Павло Троїцький.

Він передав розповідь афонського ченця про чудо, яке сталося в 20-х роках ХХ століття.

«Поліція прийшла до старостильників, які святкували Різдво й з'явився хрест на небі, яий налякав поліцію, і багато хто навернувся до віри», - розповідав афоніт.

Павло Троїцький розповів про свою подорож.

«На службі до мене підійшов ієродиякон Пахомій і сказав, що він теж пливе на кораблі в Іверон. Корабель відправився завчасно о 10.45 (хоча повинен був об 11), через півгодини ми були в Ватопеді», - написав він.

Також чоловік опублікував фото з журналу "Вонаргес".

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".