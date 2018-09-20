Записки паломників: Хіландар та Есфігмен у 1997 році

У православній групі «Історія Святої Гори Афон» в Фейсбук Павло Троїцький поділився спогадами про відвідини Святої Гори в 1997 році. Чоловік опублікував свої щоденники та фотографії.

«31 серпня Хіландар-Есфігмен. Вийшли з Хіландара, попрощавшись з отцем Миколаєм з Чувашії. Він хотів йти разом із нами, але ми занадто разніжилися за святковим сербським столом і потім злегка відпочили. Так що вийшли лише о 10 годині. Миколай попросив передати його братові лист. Таке відчуття, що йому треба було допомогти грошима, але мова про це не зайшла. [...] Дорога хороша, йде через поля», - написав Павло Троїцький.

Він опублікував фото.

«Праворуч місце, де був колишній Есфігмен. У минулому столітті нібито тут було 60 російських і 40 ченців інших національностей», - прокоментував він.

Паломник описав, як їх зустріли в Хіландарі.

«Прийшли на архондарик, все як раніше. Холоднуватий прийом: діамонтіріни відбирають, ракійка з іншим і раптом бачу отця Антонія. Видно Андрійко з Америки, який ні бельмеса по-російськи доповів йому про нас. Отець Антоній відразу мене впізнав. Мені дають одному двомісну келію. А. і К. поселяють в загальну кімнату. Трьох разом поселяти не хочуть. Довго розмовляємо про те, про се у мене в келії з отцем Антонієм. Потім він йде "сидіти" з хворим ігуменом. І ми трохи відпочиваємо. Потім вечірня, трапеза, сидимо на березі моря», - написав він.

Павло Троїцький розповів про бесіду з ієродияконом Пахомієм і про його життя.

«Народився 16 травня 1935 року. Вступив у Свято-Пантелеїмонів монастир 4 серпня 1976 року. Пострижений у мантію 15 травня 1976 року і висвячений в сан ієродиякона 21 травня 1976 року в Почаївській лаврі. Вийшов з обителі на келію в 1986 році і відтоді живе поруч зі Старим Русиком, близько 65 років. Ми його вгледіли з А.В. і запитали про нього у отця Антонія.

Він нам також розповів, що в лаврі є послушник Євген (майбутній монах Афанасій), який вважає Григорія Распутіна святим, що дуже обурює отця Антонія», - розповів паломник.

Він описав свої почуття під час перебування на Афоні.

«У храмі приходить відчуття, що я не маю права втрачати ні хвилини свого часу на неробство, на пусті розмови навіть із найдорожчими людьми. Все потрібно присвятити Богу, святому Православ'ю. До цих думок призводять розмови про нинішні часи», - написав Павло Троїцький.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".