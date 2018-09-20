Царський офіцер, який став відлюдником на Афоні (рос.)

20 сентября исполнилось 55 лет со дня смерти иеросхимонаха Никона (Штрандтмана) – царского офицера, который поселился в самой опасной части Афона – Карули.

Николай Штрандтман родился 4 сентября 1875 года в Гродно, в семье генерал-лейтенанта Николая Штрандтмана и его жены Прасковьи.

Николай Николаевич в молодости был кадровым офицером. Позже он говорил, что никогда не хотел делать военную карьеру, а пошел по этому пути по семейной традиции, и что в военной форме чувствовал себя как на маскараде.

Камер-паж Николай Штрандтман нес свою службу при великой княгине Марии Павловне, во время светских мероприятий. Она стала его покровительницей.

В 16 лет он задумался о «поисках» Бога, и захотел увидеть мир.

Около 2 лет он провел в заграничной поездке с великим князем Борисом Владимировичем. Был награжден многочисленными орденами. Участвовал в боевых действиях Русско-Японской войны.

В 1915 году был назначен командиром 16-го Туркестанского стрелкового полка Кавказской армии. В августе 1916-го был отчислен по несоответствию в резерв чинов Кавказского округа и исключен из списков полка.

После революции стал командиром 3-го Осетинского пешего батальона.

В 1918 году его карьера, как полковника, завершилась. Николай несколько раз посещал Афон.

Иеросхимонах Макарий Канадский (Коцюбинский) говорил, что с отцом Никоном (Штрандтманом) он постригался в монастыре в Сербии, а на Афон отец Макарий приехал раньше отца Никона. Жили они в одной келлии. Затем он отправился в Бельгию.

В 1935–1936 году, он переезжает на Афон.

Об отце Никоне писал архимандрит Херувим: «…Я пошел в исихастирион русского аскета Никона. Открылась дверь, и показалась эта замечательная личность. Он первый сделал поклон и что-то сказал по-русски. Я слушал его, ничего не понимая, смотрел на него и поражался. Вот, – думал я, – небесный человек, который находится еще на земле! Сколько раз хотелось бы нам повстречаться в жизни с такими людьми! Я верю, что самое черствое, самое напоенное мирскими помыслами сердце не может остаться не взволнованным и безразличным перед величием, которое являют дикость места и покой, безмятежность этих людей: оно открывает, смягчает, умиляет...».

Отец Никон знал пять языков, но греческим не владел.

Старец Гавриил писал об иеромонахе Никоне: «Офицер старшего командного состава царской армии, знаток языков и богословия. Его посещало много иностранцев, и особенно люди протестантского вероисповедания, которые уходили очарованные общением на религиозные темы, а один из них, бывший в то время депутатом Британской Палаты общин, принял Православие и в настоящее время является его ревностным исповедником в Лондоне и повсюду с благодарностью рассказывает об отце Никоне из-за спасительного духовного пробуждения его самого и его родных».

Отец Макарий Канадский видел сон: «Нахожусь я на Каруле, в моей любимой церковке. Отец Никон служит Божественную литургию. Во время Херувимской вижу, что он все оборачивается ко мне, как бы улыбается и старательно кадит меня. После отпуста я захожу в алтарь, прикладываюсь к святому престолу, подхожу к отцу Никону и, облобызавшись по обычаю, прошу его благословения. Поцеловались еще раз, и отец Никон говорит мне: ‟Отец Макарий, больше не увидишь меня”. Потом выяснилось, что он в этот день служил и умер».

Есть сведения, что отец Никон умер на Еловом острове.

По материалам pravoslavie.ru.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".