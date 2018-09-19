Паїсій Святогорець: чому люди не пам'ятають себе в дитинстві

Сучасний афонський святий - преподобний Паїсій Святогорець розповідав про особливості духовного становлення людей в дитячому віці.

Святий говорив, чому маленькі діти посміхаються під час Божественної літургії.

«Вони посміхаються не лише під час Божественної літургії. Немовлята перебувають у постійному зв'язку з Богом, бо вони не мають турбот. Пам'ятайте, що сказав Христос про маленьких дітей? «Ангели и́х на небесе́х вы́ну ви́дят лице́ Отца́ Моего́ Небе́снаго». Малюки тримають зв'язок з Богом і з Ангелом Хранителем, який невідступно перебуває поруч з ними. Уві сні немовлята то сміються, то плачуть, бо вони бачать і радісне, і страшне. В одних випадках вони бачать свого Ангела Хранителя і грають із ним. Він пестить їх, бере їх за ручки, і вони сміються. А в інших випадках спокусник представляє їм щось страшне, і вони плачуть», - говорив афонський святий.

Він також розповів, чому люди, подорослішавши, не пам'ятають себе в дитинстві.

«Якби малюк пам'ятав, скільки разів він бачив свого Ангела, то впав би в гордість. Тому, підростаючи, він все забуває. Бог працює мудро», - говорив він.

Преподобний Паїсій Святогорець розповідав, які частування він давав дітям, які до нього приходили.

«На Афоні, у себе в келії, навесні, коли цвітуть дерева, я розвішую карамельки на гілках чагарнику, що біля паркану, яким обгороджена моя келія. Коли до мене приходять відвідувачі з маленькими дітьми, я говорю: «Хлопці, будьте ласкаві, обірвіть з кущів цукерки, бо, якщо піде дощ, вони розкиснути і пропадуть!». Деякі кмітливі малюки розуміють, що це я розвісив на гілках цукерки, і сміються. Інші вірять, що цукерки виросли на кущах самі, треті не знають: вірити чи ні... Малюкам потрібно і трохи сонечка », - розповідав преподобний.

За книгою «Преподобний Паїсій Святогорець. Слова. Том IV. Сімейне життя».

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".