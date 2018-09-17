Бджільництво на Афоні: нові технології

У відео «Нові технології на Афоні: німецькі цариці в польських палацах» на інформаційному порталі Святої Гори Афон йдеться про бджільництво на чернечому півострові.

«Гірський і горбистий ландшафт, ущелини та долини, унікальний мікроклімат, поєднання гірських, лісових і лугових рослин і величезна кількість ефірно-олійних видів надає афонському меду неповторний смак та оригінальний аромат.

Так буває: люди роблять добро в різних частинах земної кулі, і несподівано це добро перетинається в одній точці - невеликий пасіці на Святій Горі Афон», - йдеться у відео.

Також автори відеоролика розповіли про особливості пасіки на Святій Горі.

«Технологічна новинка - вулики повністю складаються з пінополістиролу, є легкими і дуже зручними, що важливо при транспортуванні», - зазначили автори.

Про бджільництво також розповів один із ченців.

«Полістеролові вулики, звичайно, для нас є новими технологіями, новим слово техніки, бо в нашій спеці вони більш пристосовані до утримання бджіл. Сам вулик дуже швидко розбирається, його легко зібрати й у нього є чотири литки на різних рівнях.

Для нас це нові технології. Ми на Афоні звикли користуватися дідівськими способами - дерев'яними вуликами, і все у нас максимально просто...», - розповів монах-бджоляр.

Він також додав, що «на Афоні життя особливе, не так як в миру все влаштовано. Мед я майже не продаю. За останні 6 років я два рази віддавав його в магазин. А так, в основному, міняєш його на бензин, на продукти...».

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".