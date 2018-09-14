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Річниця аварії вертольота, який прямував на Афон - записки паломників

12:06, 14 вересня 2018
Афон
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Катастрофа - аварія вертольота, який летів на Афон, сталася 11 вересня 2004 року. Блогери згадали про річницю трагедії та розповіли, як це сталося.

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«14 років тому аварія вертольота сталася недалеко від узбережжя півострова Ситонія. Усі, хто були на борту, загинули. Вертоліт «Чинук» з грецької армії був на шляху до Афону, ймовірно, прямував на платформу Хелі в Кареї», - написав Герман Вугд.

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Він розповів про пам'ятник, встановлений в пам'ять про трагедію.

«Імена всіх жертв поміщені на цьому пам'ятнику, який я бачив кілька днів назад, залишаючись у Порто Куфо в південній частині Ситонії. Пам'ятник, мабуть, є ініціативою грецької армії, бо імена членів екіпажу супроводжуються фотографією, а позаду фактичного пам'ятника стоїть військовий вертоліт іншого типу», - повідомив паломник.

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Чоловік написав, що стало причиною аварії.

«Причиною аварії були, ймовірно, механічні збої. Виробник - «Чинук» мав виплатити компенсацію», - розповів він.

За матеріалами athosweblog.com.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".

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