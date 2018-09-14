Річниця аварії вертольота, який прямував на Афон - записки паломників

Катастрофа - аварія вертольота, який летів на Афон, сталася 11 вересня 2004 року. Блогери згадали про річницю трагедії та розповіли, як це сталося.

«14 років тому аварія вертольота сталася недалеко від узбережжя півострова Ситонія. Усі, хто були на борту, загинули. Вертоліт «Чинук» з грецької армії був на шляху до Афону, ймовірно, прямував на платформу Хелі в Кареї», - написав Герман Вугд.

Він розповів про пам'ятник, встановлений в пам'ять про трагедію.

«Імена всіх жертв поміщені на цьому пам'ятнику, який я бачив кілька днів назад, залишаючись у Порто Куфо в південній частині Ситонії. Пам'ятник, мабуть, є ініціативою грецької армії, бо імена членів екіпажу супроводжуються фотографією, а позаду фактичного пам'ятника стоїть військовий вертоліт іншого типу», - повідомив паломник.

Чоловік написав, що стало причиною аварії.

«Причиною аварії були, ймовірно, механічні збої. Виробник - «Чинук» мав виплатити компенсацію», - розповів він.

За матеріалами athosweblog.com.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".