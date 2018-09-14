Чому православні відзначають церковний Новий рік у вересні

Православні 14 вересня (за новим стилем) святкують індикт - початок Нового церковного року.

Свято було засноване в VI столітті. Тоді календар вели згідно з індиктом - періодам збору данини.

«Індікція» з латині означає «проголошення» - збір податків для постачання запасів продуктів для уряду. У Візантії від 312 року літочислення починалося 1 вересня. У 325 році перший Вселенський Собор затвердив цю дату.

У 1492 році це свято стали відзначати на Русі. У 1700 році імператор Петро I переніс цивільне свято на 1 січня, а в календарі Православної Церкви збереглася дата 1 вересня (за старим стилем). Відповідно, за новим стилем, це 14 вересня.

У цей день Православна Церква згадує, як Спаситель прочитав у назаретській синагозі пророцтво Ісаї (Іс 61. 1-2) "про настання літа сприятливого" (Лк 4, 16-22).

У всіх православних церквах у цей день звершуються молебні про початок нового індикта.

Віруючі дякують Богові за прожитий рік і просять благословення на новий.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".