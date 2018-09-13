Опубліковані фото перебування німецьких солдатів на Афоні під час Другої світової війни

У Другій світовій війні нацисти вторглися в Грецію, а також зайняли позицію на півострові Афон. Про перебування німецьких військ на Афоні написав Вім Вугд на блозі athosweblog.com.

«Я поділився двома фотографіями, які знайшов в інтернеті, що показують позиції німців у стратегічній точці на пагорбах над Продромом, де є вид на південне та східне узбережжя Афона. Ось ці дві фотографії», - написав Вім Вугд.

Він опублікував і фото, також знайдені в інтернеті, які раніше не показував.

«На додаток до цих фотографій я купив ще декілька – вони ніколи не публікувалися - фотографії, зроблені солдатами Вермахту у Другій світовій війні, які я покажу тут: вид Лаври, ділянку й пагорби, південне узбережжя...», - зазначив чоловік.

Блогер прокоментував фотографії, на яких відображені солдати.

«У той же час я купив дев'ять фотографій, зроблених солдатами вермахту під час Другої світової війни. Ось ще дві, зроблені одним і тим же фотографом. [...] Цікаво, чи знаходяться ці будівлі на місці.

Два німецькі солдати стоять на скелі. Два солдата позують для фотографії, один з яких тримає тростину. Хто ці люди?.. Через два тижні я знову буду відвідувати Святу Гору, і ми дізнаємося пропозицію від отця Феодосія з Сімонопетра...», - написав блогер.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".