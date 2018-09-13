Історія положення пояса Пресвятої Богородиці

Православні 13 вересня (за новим стилем) відзначають положення чесного пояса Пресвятої Богородиці. В афонській обителі Ватопед - панігір.

Сталося положення чесного пояса Богородиці в Константинопольському Влахернському храмі за часів правління імператора Аркадія (395-408 рр). Раніше святиня, яку отримав апостол Фома від Божої Матері, після Її Успіння, зберігалася у християн, які жили в Єрусалимі.

Під час царювання імператора Льва Мудрого (886-911 рр), по молитвам, від пояса Божої Матері відбулося дивовижне зцілення його дружини - імператриці Зої. З неї вийшов нечистий дух. Імператриця з видіння дізналася, що вона отримає зцілення, коли на неї покладуть пояс Пресвятої Богородиці.

Правитель попросив у Патріарха, щоб він зняв печатку й відкрив ковчег, в якому перебувала святиня. Коли це виконали - виявили, що пояс абсолютно цілий і не підвладний часу. Патріарх поклав пояс на імператрицю, і вона одужала. Потім був звершений подячний молебень до Пресвятої Богородиці, а пояс знову поклали в ковчег, запечатав його печаткою.

На згадку про диво й друге положення пояса було встановлене сьогоднішнє свято.

Частка пояса Пресвятої Богородиці зберігається в афонському монастирі Ватопед.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".