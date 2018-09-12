Рослинний світ Святої Гори - відео

На інформаційному порталі Святої Гори Афон в Ютуб опубліковано нове відео «Нові технології на Афоні: німецькі цариці в польських палацах».

«У цьому фільмі ми розповімо про бджільництво на Святій Горі Афон. Предметом нашої уваги цього разу стали вічні вулики, селекційні матки і пасічні ваги. Втім, про незвичайні ваги доведеться зробити окремий фільм», - зазначили автори відео.

У відеоряді, тривалістю трохи більше 12 хвилин, показані мальовничі місця Святої Гори з висоти пташиного польоту.

«Рослинний світ Афону неймовірно різноманітний. У ньому можна виділити понад півтори тисячі видів квітучих рослин, понад 30 з яких не зустрічаються взагалі ніде, крім Святої Гори. Багато з цих рослин відносяться до рідкісних і видів, що охороняються», - йдеться у фільмі.

Завдяки рясній флорі бджоли можуть майже цілий рік збирати мед.

«Таке різноманіття рослин забезпечує бджіл нектаром практично цілий рік. Вони починають збирати мед уже в лютому і закінчують лише до Нового року», - зазначають автори відео.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".