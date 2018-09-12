12 вересня - день пам'яті Сербських святителів, які жили на Афоні

Православні 12 вересня (за новим стилем) відзначають загальну пам'ять святих сербських святителів і вчителів.

Серед них є святі, життя яких пов'язане зі Святою Горою - архієпископи: Савва I, Савва II, Євстафій I, Никодим, Даниїл, Іоанникій і Патріарх Єфрем II.

Їх дні пам'яті також святкуються окремо святителя: Савви I - 27 січня, Савви II - 21 лютого, Євстафія I - 17 січня, Никодима - 24 травня, Даниїла - 2 січня, Іоанникія - 10 червня, Єфрема II - 28 червня. Дати вказані за новим стилем.

Як відомо, на Святій Горі Афон є сербський монастир Хіландар, який займає у святогірській ієрархії четверте місце. Хіландар був заснований у 1198 році сербським архієпископом святим Саввою і його батьком, сербським князем Стефаном. Обитель знаходиться в юрисдикції Константинопольського патріарха, але духовно підтримується Сербською Православною Церквою.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".